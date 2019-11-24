с чего всё началось

Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка.

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море".

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму

Транспорт Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Наука Генетическое редактирование использовали против генетических заболеваний Метод генетического редактирования CRISPR/Cas берёт новые высоты: две биомедицинские компании, CRISPR Therapeutic и Vertex Pharmaceuticals, объявили об успехе в клинических испытаниях, в которых с помощью CRISPR/Cas пытались избавить людей от бета-талассемии и серповидноклеточной анемии – генетических заболеваний, возникающих из-за мутации в генах белков глобинов.

Авто Lincoln представил гибридную версию Lincoln MKZ Гибридный седан Lincoln MKZ отличается некоторыми элементами экстерьера, в частности иными бамперами, черными 19-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодной оптикой.

Армия и оружие Численность британской армии планируют значительно сократить Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.

Технологии Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.

Происшествия КСИР сообщил о предотвращённом заговоре в Иране 5 ноября 2019-го в Иране повысились цены на бензин в два раза — с 15 тыс. ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.

Армия и оружие Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Спорт Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.

Транспорт Дублер трассы Джубга-Сочи может быть построен в Краснодарском крае Губернатор Кубани поддержал идею строительства новой автодороги и идею переноса железной дороги за пределы населенных пунктов Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера автодороги Джубга-Сочи, а также вынос железнодорожных путей за пределы населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации региона.