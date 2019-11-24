Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море".
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Руслан Бальбек
Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка.
— Руслан Бальбек, российский политикИзвестия 09:06
с чего всё началось
Глава украинского генштаба сделал акцент на том, что имел в виду именно Средиземное море, которое должно стать местом для российской экспансии, сообщает РИА Новости по материалам «Укринформ
», которому Хомчак дал интервью.
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