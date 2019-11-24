с чего всё началось

Россия не может не решать геополитических задач в силу своего географического положения. Об этом на странице в Facebook заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о российской базе в Крыму.

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кино Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.

Политика Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.

Авто Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.

Общество Гидрометцентр пообещал москвичам оттепель в ближайшие дни Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней в столичный регион придет оттепель.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Политика Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.