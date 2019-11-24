Политика

ИзвестияИзвестияКлинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

Россия не может не решать геополитических задач в силу своего географического положения. Об этом на странице в Facebook заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о российской базе в Крыму.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице
 в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.
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