с чего всё началось

Россия в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач. Об этом заявил в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

Общество Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Политика На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.

Происшествия В Красноярске столкнулись два автобуса Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.

Экономика Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).

Шоу-бизнес Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Футбол Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Транспорт Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».

Культура Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио» Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.