Политика
РИА НовостиКлинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
Россия в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач. Об этом заявил в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.Московский Комсомолецвчера в 19:15
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Происшествия
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Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
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Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
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Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
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Происшествия
Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата
Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
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Футбол
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Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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Общество
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Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
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В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
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Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
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Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Экономика
Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Экономика
X5 запустил доставку продуктов для бизнеса
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в тестовом режиме запустил доставку для бизнеса — предприятий общественного питания, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов.