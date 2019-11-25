Политика
РИА НовостиКлинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море".
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.Московский Комсомолец19:15
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Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
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Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Религия
Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине
Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Гаджеты
Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов
Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Армия и оружие
Миссия выполнима: День военного миротворца отмечается в России
25 ноября в России отмечается День военного миротворца.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
СК начал проверку по факту ДТП с участием мэра города Тулуна
Экономика
Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года
Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
Культура
Полнокупольный концерт «Щелкунчик» представят в Иркутском планетарии 1 декабря
Политика
Медведев обозначил главную задачу «Единой России»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача, которая стоит перед партией «Единая Россия», заключается в том, чтобы сохранить политическое лидерство в стране.
Шоу-бизнес
Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Как отметил Джонсон, благодаря новому марсоходу ученые планируют выяснить, существовала ли раньше жизнь на Марсе.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при в Японии
Алена Косторная Саппоро / Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на соревнованиях последнего этапа Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.