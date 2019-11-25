Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку". По мнению Хомчака, полуостров позволит Москве "господствовать в Средиземном море".
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице
 в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.
Московский Комсомолец19:15

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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

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Сенатор прокомментировал слова украинского генерала о базе в Крыму

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Газета.Ru18:04

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Lenta.ru18:42

Клинцевич: Европу реально кошмарит США, а не Россия

Коммерсантъ19:20
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Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.
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Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Жириновский предложил изменить правила самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

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«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

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Миссия выполнима: День военного миротворца отмечается в России

25 ноября в России отмечается День военного миротворца.
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Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
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Полнокупольный концерт «Щелкунчик» представят в Иркутском планетарии 1 декабря

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача, которая стоит перед партией «Единая Россия», заключается в том, чтобы сохранить политическое лидерство в стране.
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Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре

Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
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В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
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Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
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В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе

Как отметил Джонсон, благодаря новому марсоходу ученые планируют выяснить, существовала ли раньше жизнь на Марсе.
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Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

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Фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при в Японии

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