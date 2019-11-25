с чего всё началось

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Ранее он заявил о военной базе в Крыму, которая якобы «кошмарит» всю Европу.

Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму

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