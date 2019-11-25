с чего всё началось

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Ранее он заявил о военной базе в Крыму, которая якобы «кошмарит» всю Европу.

Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Здоровье В Челябинской области медики внезапно собрались на забастовку После перехода на новую систему оплаты труда с 1 сентября этого года фельдшеры скорой помощи стали получать на две-три тысячи рублей меньше, при этом работать приходится на полторы-две ставки, пишет местное издание «Первый Кизильский».

Фигурное катание Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Космос Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна Подробно изучив карту, команда NASA сможет получить лучшее представление о том, куда лучше всего направить посадочный модуль, не говоря уже о том, чего следует ожидать, когда она приземлится.

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Политика Депутат Рады призвал не спекулировать на «голодоморе» За годы независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, напомнил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 25 ноября на своём telegram-канале.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.