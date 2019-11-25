Политика
Мойка78Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Ранее он заявил о военной базе в Крыму, которая якобы «кошмарит» всю Европу.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.Московский Комсомолецвчера в 19:15
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Происшествия
На Украине рассказали о состоянии чиновника, проехавшего на красный свет
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба находится в больнице Феофания в состоянии средней тяжести, сообщил 24 ноября телеканал «1+1».
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Гаджеты
Мини-ноутбук OneMix 3 Pro получил процессор Intel Comet Lake
Внутри установлен производительный процессор Intel Core i5-10120Y Comet Lake-Y десятого поколения (4 ядер и 8 потоков).
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Здоровье
В Челябинской области медики внезапно собрались на забастовку
После перехода на новую систему оплаты труда с 1 сентября этого года фельдшеры скорой помощи стали получать на две-три тысячи рублей меньше, при этом работать приходится на полторы-две ставки, пишет местное издание «Первый Кизильский».
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Происшествия
Пожар в шахте в Коми локализован
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Подробно изучив карту, команда NASA сможет получить лучшее представление о том, куда лучше всего направить посадочный модуль, не говоря уже о том, чего следует ожидать, когда она приземлится.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Экономика
Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Футбол
Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Депутат Рады призвал не спекулировать на «голодоморе»
За годы независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, напомнил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 25 ноября на своём telegram-канале.
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Армия и оружие
Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.