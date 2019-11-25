Политика

Мойка78Мойка78Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Ранее он заявил о военной базе в Крыму, которая якобы «кошмарит» всю Европу.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице
 в Фейсбук прокомментировал последние заявления по Крыму , сделанные главой Генерального штаба Украины Руслана Хомчака.
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Клинцевич ответил на заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

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В России ответили на заявление Киева о «кошмарящей» базе в Крыму

РЕН ТВвчера в 10:42

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Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

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