Собеседник добавил, что в действиях следователей ССГ есть много несостыковок, нелогичных действий и странных решений.

с чего всё началось

Ну у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал… Информацию берут из интернета. Они засекретили всех свидетелей и с нагнетанием обстановки проводят завершение расследования.

Следователи, занимающиеся делом крушения малазийского Boeing в Донбассе, планировали выйти на российских свидетелей, не предупредив об этом Кремль. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич. По его словам, у следователей есть проблемы с доказательной базой.

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

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