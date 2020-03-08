Политика
News.ruКлинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Следователи, занимающиеся делом крушения малазийского Boeing в Донбассе, планировали выйти на российских свидетелей, не предупредив об этом Кремль. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич. По его словам, у следователей есть проблемы с доказательной базой.
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Ну у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал… Информацию берут из интернета. Они засекретили всех свидетелей и с нагнетанием обстановки проводят завершение расследования.
— Франц Клинцевич, российский политикТелеканал 360° 09:45
с чего всё началось
Собеседник добавил, что в действиях следователей ССГ есть много несостыковок, нелогичных действий и странных решений.Телеканал 360°09:45
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