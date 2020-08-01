Коронавирус
ВедомостиКлинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». Вакцинацию начнут с медиков и учителей.
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Политика
МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе
Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран.
Life.ru вчера в 12:10
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Кино
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
Интерфакс вчера в 14:42
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Футбол
Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
Здоровье
Цыбульский отвечает на вопросы: врио губернатора — в прямом эфире
Сегодня, 1 августа, в 16:00 проводит прямой эфир временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Новости Архангельска 29.ru 08:51
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Футбол
Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»
Новичок РПЛ "Химки" собирается усилить свой состав тремя футболистами "Спартака".
Sport.ru 03:59
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
РИА Новости 07:25
Общество
В Берлине прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений
В субботу, 1 августа, в Берлине проходят несколько акций протестов противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:53
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция iReactor совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их требования.
iReactor вчера в 08:05
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
RT на русском 12:11
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Общество
Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму
Известия 10:59
Футбол
«Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой», «Факел» победил «Акрон»
«Нефтехимик» на своем поле в матче 1-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с «Чайкой» (1:1). В других встречах тура «Факел» победил дебютанта лиги «Акрон», а «Волгарь» разгромил «Краснодар-2».
Спорт-Экспресс 13:03
Авто
Во II половине июля 10 брендов изменили цены на свои модели
В результате анализа цен на новые легковые автомобили российские аналитики выяснили, что во второй половине июля десять официально представленных на российском рынке автопроизводителей обновили свои прайс-листы.
32CARS.ru 03:24