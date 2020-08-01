Коронавирус

ВедомостиВедомостиКлинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». Вакцинацию начнут с медиков и учителей.
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Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Коммерсантъ10:44

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

РБК04:53

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Известия10:43

Мурашко заявил о бесплатной вакцинации от коронавируса

РИА Новости11:38

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Профиль11:04

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в октябре

Парламентская газета03:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Kursk.com 02:03
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Политика

МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе

Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран.
Life.ru вчера в 12:10
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Кино

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Интерфакс вчера в 14:42
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Футбол

Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона

Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Происшествия

Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной

Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
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Футбол

Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»

Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
Здоровье

Цыбульский отвечает на вопросы: врио губернатора — в прямом эфире

Сегодня, 1 августа, в 16:00 проводит прямой эфир временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Новости Архангельска 29.ru 08:51
Общество

Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Авто

Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
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Футбол

Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»

Новичок РПЛ "Химки" собирается усилить свой состав тремя футболистами "Спартака".
Sport.ru 03:59
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Общество

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
3
Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
РИА Новости 07:25
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Общество

В Берлине прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

В субботу, 1 августа, в Берлине проходят несколько акций протестов противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:53
3
Авто

В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

Редакция iReactor совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их требования.
iReactor вчера в 08:05
10
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1,1K
Политика

Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
RT на русском 12:11
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,4K
Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

Примечания 10:59
6
Общество

Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму

Известия 10:59
324
Футбол

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой», «Факел» победил «Акрон»

«Нефтехимик» на своем поле в матче 1-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с «Чайкой» (1:1). В других встречах тура «Факел» победил дебютанта лиги «Акрон», а «Волгарь» разгромил «Краснодар-2».
Спорт-Экспресс 13:03
Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
2
Авто

Во II половине июля 10 брендов изменили цены на свои модели

В результате анализа цен на новые легковые автомобили российские аналитики выяснили, что во второй половине июля десять официально представленных на российском рынке автопроизводителей обновили свои прайс-листы.
32CARS.ru 03:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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