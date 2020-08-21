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REGNUM
REGNUM

Клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся в сентябре

Москва, 21 августа 2020, 10:49 — REGNUM Клинический этап испытаний вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Интерфакс04:35
ТАСС

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

ТАСС03:43
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки завершения испытаний вакцины от COVID-19

Известия04:16
Газета.Ru

Испытывающие вакцину от COVID-19 в «Векторе» отметили болезненность в месте укола

Газета.Ru04:01
RT на русском

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

RT на русском03:54
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 в «Векторе»

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

Побочных реакций у добровольцев на испытаниях вакцины «Вектора» нет

Коммерсантъ04:32

Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией
Газета.Ru04:41

В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов

Более сотни криминальных авторитетов задержали полицейские в одном из ресторанов в Азербайджане, сообщает 18 августа Sputnik.Азербайджан со ссылкой на пресс-служба министерства внутренних дел.
ИА Красная Веснавчера в 09:28
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
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В регионе коронавирус выявили у сотрудника завода «Янтарь»

Вирус подтвердили у сотрудника судостроительного завода «Янтарь» и работника «ЖБИ-2», школьного сторожа, продавца-кассира в супермаркете, женщины, находящейся в декретном отпуске, двух сотрудников правоохранительных органов и 11 пенсионеров, 7 из которых старше 65 лет.
РБК Калининград04:49
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Цвет турбин ветрогенераторов влияет на смертность птиц

Ученые из Норвежского института природных исследований провели эксперимент на острове Смела, сравнив, сколько птиц попало под «смертельную раздачу» четырех покрашенных турбин и сколько пострадало от обычных, белых.
Популярная механика03:08

Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины

Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости05:24
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