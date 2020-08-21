Клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся в сентябре
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Москва, 21 августа 2020, 10:49 — REGNUM Клинический этап испытаний вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В источнике
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