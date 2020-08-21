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Российская газета
Российская газета

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.В источнике
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RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях второй вакцины против COVID-19

RT на русском08:24
РБК

Роспотребнадзор назвал дату завершения испытаний вакцины центра «Вектор»

РБК08:20
РИА Новости

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре

РИА Новости03:54
Интерфакс

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Интерфакс04:35
Газета.Ru

Испытывающие вакцину от COVID-19 в «Векторе» отметили болезненность в месте укола

Газета.Ru04:01
Российская газета

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Российская газета06:47
ТАСС

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

ТАСС03:43

Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» заявил, что, пока он находится у власти, будет проводить жёсткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны.
Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию
RT на русском07:46
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В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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Nokia представила первую ТВ-приставку

На рынке приставок для телевизоров появилось новое устройство, корпораций Nokia презентовала Nokia Media Streamer, работающую на основе телевизионной версии девятой модификации операционной системы Android.
OAnews04:51
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом

По словам Дмитрия Пескова, если представители Алексея Навального обратятся в любое государственное ведомство, будь то Минздрав или сам Кремль, то транспортировку политика за границу можно будет обеспечить очень оперативно.
CT news07:03
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