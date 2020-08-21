Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Смотрите также
Адвокат Ефремова заявил, что знает, кто сидел за рулем во время ДТП
Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию
МВД подтвердило наличие химического вещества на одежде Навального
В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
Избитый судья считает действия Широкова «покушением на убийство»
Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов
Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка
Турция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
Опубликованы фото еще одного ДТП с участием Ефремова
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Авиакомпании значительно снизили цены на перелёты по России
Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в ФРГ
Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом
Гражданам России разрешили въезд в Киргизию
Анализы не выявили наличие ядов в организме Навального
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Избитый судья считает действия Широкова «покушением на убийство»
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.В источнике
Подробнее о событии