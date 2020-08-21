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Российская газета
Российская газета

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.В источнике
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РБК

Роспотребнадзор сообщил о здоровье испытателей второй вакцины от COVID

РБК05:53
ТАСС

Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре

ТАСС03:43
Коммерсантъ

Побочных реакций у добровольцев на испытаниях вакцины «Вектора» нет

Коммерсантъ04:32
Газета.Ru

Испытывающие вакцину от COVID-19 в «Векторе» отметили болезненность в месте укола

Газета.Ru04:01
RT на русском

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

RT на русском03:54
РИА Новости

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре

РИА Новости03:54
Интерфакс

Вторая в РФ вакцина от COVID-19 будет готова к регистрации в октябре

Интерфакс04:35

Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
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