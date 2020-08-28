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Газета.Ru
Газета.Ru

Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, негласно запросила помощь у военных специалистов Германии и Великобритании. Об этом сообщает Spiegel и расследователи Bellingcat, ссылаясь на два независимых источника.В источнике
С чего всё началось
Берлинская клиника «Шарите», где находится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера, сообщили источники Der Spiegel
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Коммерсантъвчера в 08:25
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о консультациях «Шарите» с лабораторией из дела Скрипалей

РБКвчера в 10:12
Эхо Москвы

Берлинская клиника «Шарите», по сведениями прессы, запросила помощи у военных экспертов по ядам

Эхо Москвывчера в 10:02
Lenta.ru

Берлинская клиника рассказала о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 08:53
Коммерсантъ

Der Spiegel: клиника «Шарите» запросила помощи у военных экспертов по ядам

Коммерсантъвчера в 08:25
Интерфакс

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Интерфаксвчера в 08:21
URA.Ru

Врачи Навального в Германии обратились за помощью к военным

URA.Ruвчера в 08:29
РИА Новости

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

РИА Новостивчера в 07:46

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новостивчера в 06:39
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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42-й ММКФ откроет фильм «Серебряные коньки»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Как сообщает пресс-служба компании «Централ партнершип», романтико-приключенческая лента «Серебряные коньки» станет фильмом открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице с 1-го по 8-ое октября.
Кинобизнес сегоднявчера в 10:18

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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