Российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенный в инновационном центре "Сколково", прекратил переговоры с американской компанией Pfizer о поставке вакцины от коронавируса, прививать своих пациентов клиника намерена российской вакциной "Спутник V". Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба филиала.

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С чего всё началось Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Интерфакс вчера в 09:37