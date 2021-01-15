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ТАСС
ТАСС

Клиника Hadassah в Москве остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

Российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow, расположенный в инновационном центре "Сколково", прекратил переговоры с американской компанией Pfizer о поставке вакцины от коронавируса, прививать своих пациентов клиника намерена российской вакциной "Спутник V". Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-служба филиала.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna.
Интерфаксвчера в 09:37
Подробнее о событии
ТАСС

Клиника Hadassah в Москве остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

ТАССвчера в 10:52
Коммерсантъ

Клиника в «Сколково» остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

Коммерсантъвчера в 10:18
РИА Новости

Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры с Pfizer по вакцине

РИА Новостивчера в 09:39
Национальная служба новостей

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Национальная служба новостейвчера в 09:59
Forbes

Клиника в Сколково прервала переговоры с Pfizer о закупке вакцины

Forbesвчера в 09:40
РБК

Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer

РБКвчера в 10:11
Интерфакс

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Интерфаксвчера в 09:37

В новогодние дни члены местного отделения партии «Единая Россия» провели сразу несколько благотворительных мероприятий

Члены политсовета местного отделения партии совместно с волонтерами Победы в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» вручили Ивану Арсентьевичу Бобровникову и Алексею Федоровичу Лентюгову продуктовые наборы, а председатель Касторенского волонтерского штаба Светлана Метальникова подготовила для них сувениры ручной работы.
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Автоновости днявчера в 11:02