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Российская газета
Российская газета 

Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины

Клиника "Хадасса Москва", участник Международного медицинского кластера в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавирусной инфекции и планирует проводить вакцинацию российским "Спутником V", сообщили сегодня в медучреждении.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna.
Интерфакс09:37
Подробнее о событии
ТАСС

Клиника Hadassah в Москве остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

ТАСС10:52
Коммерсантъ

Клиника в «Сколково» остановила переговоры с Pfizer о поставках вакцины

Коммерсантъ10:18
Интерфакс

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Интерфакс09:37
Национальная служба новостей

Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Национальная служба новостей09:59
Forbes

Клиника в Сколково прервала переговоры с Pfizer о закупке вакцины

Forbes09:40
РИА Новости

Израильская клиника в Сколково прекратила переговоры с Pfizer по вакцине

РИА Новости09:39
РБК

Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer

РБК10:11

«АвтоВАЗ» вновь переименовал внедорожник Lada 4x4

Технически автомобиль никак не изменился – это тот же самый внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей, оснащенный 83-сильным бензиновым «атмосферником» 1.7 и пятиступенчатой «механикой».
Усолье.Инфо11 января в 21:48