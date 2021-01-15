Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины
Клиника "Хадасса Москва", участник Международного медицинского кластера в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавирусной инфекции и планирует проводить вакцинацию российским "Спутником V", сообщили сегодня в медучреждении.В источнике
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Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna.
Интерфакс09:37
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Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
Национальная служба новостей09:59