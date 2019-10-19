Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном Игровой монитор оснастили изогнутым дисплеем с частотой 144 Гц и радиусом кривизны 1,5 м. Разрешение матрицы 3440 х 1440 пикселей, и как сказано в пресс-релизе, 34-дисплей игрового монитора произведен компанией Samsung.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Армия и оружие Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика США вводят новые пошлины против ЕС США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».

Политика Россия обсуждает с Сербией возможность поставок SSJ-100 "Гражданские самолеты Сухого" (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) и национальная авиакомпания Сербии Air Serbia обсуждают возможность поставок самолета Sukhoi Superjet 100 для обновления флота перевозчика.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Общество Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти» Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Политика Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.

Происшествия Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.

Авто Volvo представила электрическую версию XC40 В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.