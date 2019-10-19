Политика
ИзвестияКлинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «РИА Новости».
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Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Гаджеты
Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном
Игровой монитор оснастили изогнутым дисплеем с частотой 144 Гц и радиусом кривизны 1,5 м. Разрешение матрицы 3440 х 1440 пикселей, и как сказано в пресс-релизе, 34-дисплей игрового монитора произведен компанией Samsung.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Фигурное катание
Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Политика
Россия обсуждает с Сербией возможность поставок SSJ-100
"Гражданские самолеты Сухого" (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) и национальная авиакомпания Сербии Air Serbia обсуждают возможность поставок самолета Sukhoi Superjet 100 для обновления флота перевозчика.
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ
Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Наука
Ученые рассказали, к каким болезням приводит сидячий образ жизни
Эксперты рассказали о том, какие болезни могут появиться у тех, кто ведет сидячий образ жизни.
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
Авто
Volvo представила электрическую версию XC40
В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.