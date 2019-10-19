Политика

ИзвестияИзвестияКлинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

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Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «РИА Новости».
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