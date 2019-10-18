Политика
ИзвестияКлинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «РИА Новости».
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Хиллари Клинтон нашла новых женщин-агентов Кремля на президентских выборах
Московский Комсомолецвчера в 14:01
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
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ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
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Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
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Французские парламентарии призывают Евросоюз ввести экономические санкции в отношении Анкары – как наказание за проведение военной операции в Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:17
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По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
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Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
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В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
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Шоу-бизнес
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Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
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Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В московском метро ударили ножом полицейского
На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей
В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
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Шоу-бизнес
Дарья Мельникова в обтягивающей «змеиной чешуе» покорила интернет
Актриса Дарья Мельникова выложила в Instagram кадры своей фотосессии в обтягивающем платье, имеющем принт в виде желто-черной змеиной чешуи, и менее чем за сутки собрала почти 40 тысяч лайков.
Московский Комсомолец 04:42
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на обвинение Гагариной
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об иске рок-певицы Ольги Кормухиной.
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Шоу-бизнес
Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования
Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
Bimru.ru 02:13
Армия и оружие
Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии
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Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Sport24.ru 16 октября в 15:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл едва сдержала слезы, отвечая на вопрос о материнстве
Интервью у герцогини взял телеведущий канала ITV News Том Брэдби. На вопрос, чувствует ли Меган себя уязвимой, та едва сдержала слезы.
Sunmag.me вчера в 11:31
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В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
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Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру вчера в 13:02
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
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