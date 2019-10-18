Политика

ИзвестияИзвестияКлинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает «РИА Новости».
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Клинтон назвали «разжигателем войны»

Газета.Ruвчера в 18:08

Член Демократической партии назвала Хиллари Клинтон «разжигателем войны»

РИА Новостивчера в 17:46

Хиллари Клинтон нашла новых женщин-агентов Кремля на президентских выборах

Московский Комсомолецвчера в 14:01

Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США

Царьградвчера в 12:32

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

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Клинтон назвала кандидата на пост президента США «от России»

Телеканал 360°вчера в 14:49

Клинтон нашла трех «российских» кандидатов в президенты США

Взгляд.рувчера в 18:35
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
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В здании Верховной рады обнаружили куницу

Известия вчера в 22:25
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
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Общество

Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»

Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM 01:41
Политика

Франция выступила за санкции против Турции

Французские парламентарии призывают Евросоюз ввести экономические санкции в отношении Анкары – как наказание за проведение военной операции в Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:17
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
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Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод

Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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В московском метро ударили ножом полицейского

На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
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Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей

В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
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Происшествия

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова в обтягивающей «змеиной чешуе» покорила интернет

Актриса Дарья Мельникова выложила в Instagram кадры своей фотосессии в обтягивающем платье, имеющем принт в виде желто-черной змеиной чешуи, и менее чем за сутки собрала почти 40 тысяч лайков.
Московский Комсомолец 04:42
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
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Пригожин ответил Кормухиной на обвинение Гагариной

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об иске рок-певицы Ольги Кормухиной.
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Шоу-бизнес

Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования

Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
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Армия и оружие

Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии

Российская газета вчера в 08:19
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Футбол

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

Sport24.ru 16 октября в 15:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл едва сдержала слезы, отвечая на вопрос о материнстве

Интервью у герцогини взял телеведущий канала ITV News Том Брэдби. На вопрос, чувствует ли Меган себя уязвимой, та едва сдержала слезы.
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В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865

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Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной

Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
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Армия и оружие

Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
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Хиллари Клинтон
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии. Первая леди Арканзаса, первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк. Государственный секретарь США. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.
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Билл Клинтон
Американский политик
42-й президент США от Демократической партии. До своего избрания на пост президента пять раз избирался губернатором штата Арканзас.
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