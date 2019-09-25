Политика

Утро.ruУтро.ruКлинтон поддержала импичмент Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает правильным решение Конгресса начать процедуру импичмента Трампа.
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Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

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