Политика
DixiNewsКлинтон прокомментировала импичмент Трампа
Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает решение Конгресса начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.
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Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора
Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Происшествия
Барнаулец зарезал своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Происшествия
Московский суд наложил арест на компьютерную программу
Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 04:04
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Футбол
Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Экономика
Путин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post 23 сентября в 06:58
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Общество
Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой
Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело вчера в 12:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Уфологи сообщили о находке во льдах Антарктиды базы инопланетян
В Антарктиде случайно обнаружена огромная база инопланетян, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47