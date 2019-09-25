Политика

DixiNewsDixiNewsКлинтон прокомментировала импичмент Трампа

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает решение Конгресса начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.
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Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

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