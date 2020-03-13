Музыка
ИзвестияКлип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube. Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
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Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19
Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
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Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
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Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
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Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
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Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
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Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
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США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
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Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
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«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
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SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
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Появились первые снимки нового кроссовера Volvo XC100
В настоящее время известно, что одно из новинок окажется новый флагманский кроссовер под названием Volvo XC100.
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Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
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УЕФА работает над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
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Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
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Четверо детей погибли при пожаре в Тайшете
Погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.