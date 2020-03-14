Музыка

ИзвестияИзвестияКлип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube. Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
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Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

РБК08:53

Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах «Евровидения»

ТАСС03:52

Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров

Lenta.ruвчера в 13:28

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

Известиявчера в 23:06

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новостивчера в 22:12

Клип Little Big набрал более 10 млн просмотров

Газета.Ru00:15

Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров

RT на русском05:20
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