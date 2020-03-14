Музыка
ИзвестияКлип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube. Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
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В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение
В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
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Музыка
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Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
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