Музыка
ИзвестияКлип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube. Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
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