Музыка

ИзвестияИзвестияКлип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube. Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.
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Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

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Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах «Евровидения»

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