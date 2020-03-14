Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. Видео было опубликовано на официальном канале Евровидения.
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