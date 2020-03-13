Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. Видео было опубликовано на официальном канале Евровидения.
Читать в источнике
Комментировать393

Подробнее о событии

Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

РБК08:53

Клип Little Big набрал более 15 млн просмотров

Газета.Ru16:05

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новостивчера в 22:12

Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах «Евровидения»

ТАСС03:52

Клип Little Big на песню Uno набрал 10 миллионов просмотров

Комсомольская правда00:55

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

Известиявчера в 23:06

Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров

RT на русском05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:16, Ашберн

Комментарии

Политика

Сбежавший от допроса Порошенко нашелся

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Lenta.ru 08:31
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия 06:45
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости 16:30
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Футбол

«ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе

ПСЖ готов продать 28-летнего Неймара после завершения нынешнего сезона, если получит предложение не меньше 150 миллионов евро.
Советский спорт 17:15
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:27
Политика

Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации

Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:02
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Футбол

Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена.
Бомбардир.ру 17:53
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Шоу-бизнес

Кержаков высказался об участии бывшей жены в шоу «Холостяк»

Александр Кержаков высказался об участии экс-жены в шоу. Он заявил, что за жизнью экс-возлюбленной и новостями, связанными с ней, не следит.
RuNews24.ru 08:31
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Невские Новости 11:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал умилительное фото с двухлетним сыном

Дмитрий Маликов опубликовал умилительное фото с двухлетним сыном Марк Маликов появился на свет в январе 2018 года.
Вокруг ТВ 07:35
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор вчера в 14:21
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Политика

Китай допустил вину военных США в распространении коронавируса в Ухани

Новый День вчера в 00:59
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Армия и оружие

В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Российская газета 11:23
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Интернет

Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
3DNews 01:30
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости вчера в 13:41
Футбол

Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.
Спорт-Экспресс 15:53
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 17:01
Культура

Студия вокала Подольска в воскресенье будет подтверждать звание народного коллектива

Жители Подольска в воскресенье смогут посмотреть концерт студии эстрадного вокала «Конфетти» на подтверждение звания народного коллектива, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
РИАМО в Подольске 18:00
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru 10:12
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное