с чего всё началось

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Экономика Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

Общество ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.

Экономика Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей «Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Общество Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля "Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.

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Авто Презентован рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson Концерн Hyundai официально представил автолюбителям из КНР обновленную модификацию паркетника Tucson, который приобрел немало изменений во внешнем облике, а также новую «начинку» в техническом плане.

Общество Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.

Здоровье Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

Армия и оружие Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, сообщает в ночь на четверг газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.

Единоборства Шлеменко ответил на жесткий вызов Александра Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов соотечественника Александра Емельяненко и выставил собственное условие.

Политика На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Nvidia вскоре анонсирует новые графические решения На мероприятии GTC 2020 один из высокопоставленных чиновников «зеленой» компании заявила, что до конца текущего финансового квартала, который завершается у Nvidia в конце апреля, могут появиться новые продукты компании, способные оказать положительное влияние на ее финансовое положение.

Политика Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.