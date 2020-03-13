Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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От песни Little Big одни брянцы плюются, другие смеются

Наш Брянск.Ru02:11

Видео дня: смотрим клип на песню Little Big для «Евровидения»

РБК03:30

Песня Little Big оказалась самой популярной среди клипов «Евровидения-2020»

Lenta.ru03:55

Little Big представили песню и клип для конкурса «Евровидение-2020»

Moi-portal.ru02:36

Песня Uno группы Little Big для «Евровидения» набрала более миллиона просмотров

ТАСС04:07

Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости04:50

Little Big запустили челлендж в поддержку своей песни для «Евровидения»

Газета.Ru05:12
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Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском вчера в 18:14
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В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
Ведомости вчера в 07:03
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Общество

Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
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Тимур Еремеев поговорил с Дмитрием Шепелевым о шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев официально дебютировал в статусе ведущего программы Первого канала «На самом деле».
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Происшествия

В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском вчера в 16:49
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Политика

Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров попросил о помиловании

АиФ Дагестан 04:44
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
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Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
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Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
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В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 10:22
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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс 04:50
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

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В аккаунте Инстаграма восьмилетней дочери короля поп-сцены Аллы-Виктории появилось яркое фото, на которой девочка позирует с оригинальным макияжем.
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Экономика

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:55
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
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Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Общество

Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
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Футбол

Криштиану Роналду отправили на карантин из-за коронавируса

Полит.ру вчера в 09:44
Футбол

Левандовски - болельщикам: «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее»

Отдельно прошу наших молодых фанатов. Отнеситесь к закрытию школ ответственно ради вашей безопасности и здоровья.
Евро-футбол.ру 05:06
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В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

В боязни сесть на Марс Родин обвинил Европу.
Lenta.ru 05:39
Общество

Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину - в Новом Девяткино, вторую - в Колпино

Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом

Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Армия и оружие

В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.
РИА Новости 05:21
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