Музыка
РИА НовостиКлип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
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Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
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Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
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Тимур Еремеев поговорил с Дмитрием Шепелевым о шоу «На самом деле»
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Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В аккаунте Инстаграма восьмилетней дочери короля поп-сцены Аллы-Виктории появилось яркое фото, на которой девочка позирует с оригинальным макияжем.
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Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
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Левандовски - болельщикам: «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее»
Отдельно прошу наших молодых фанатов. Отнеситесь к закрытию школ ответственно ради вашей безопасности и здоровья.
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В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
В боязни сесть на Марс Родин обвинил Европу.
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Речь идет о 1,8 млн тонн в год.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом
Запретить прием пищи на рабочих местах в связи с угрозой заражения коронавирусом рекомендовало управление Роспотребнадзора по Москве работодателям, сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.