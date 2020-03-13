Музыка

Вести.RuВести.RuКлип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников. Этот клип оказался самым популярным среди работ участников конкурса.
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Клип Little Big для «Евровидения» набрал больше 12 млн просмотров

РБК08:53

Клип Little Big для Евровидения набрал 11 млн просмотров

RT на русском05:20

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

Известиявчера в 23:06

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

РИА Новости02:13

Клип Little Big на песню Uno набрал 10 миллионов просмотров

Комсомольская правда00:55

Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах «Евровидения»

ТАСС03:52

Клип Little Big набрал более 10 млн просмотров

Газета.Ru00:15
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

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«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
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Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
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Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
iReactor вчера в 18:49
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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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РБК вчера в 03:20
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РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

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Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Политика Сегодня 01:20
Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
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«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
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В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

РИА Новости 07:02
Транспорт

РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.
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Стационары Москвы закрыли для посетителей

Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
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Общество

Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса

Metaratings 01:18
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Армия и оружие

РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе

Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
РЕН ТВ 06:12
Общество

Турция закрывает авиасообщение с девятью странами ЕС

Воздушные власти Турции приняли решение приостановить до 17 апреля авиасообщение с ФРГ, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, - заявил сегодня министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан.
Вестник Кавказа вчера в 12:42
Армия и оружие

США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot

Военное обозрение вчера в 10:12
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Режим повышенной готовности ввели в ЛНР из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ввели в Луганской народной республике 14 марта.
Красная весна 06:33
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
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Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
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В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq

Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.
SpeedMe вчера в 04:00
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В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
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Land Rover хочет выпустить уменьшенную вариацию Defender

В британской компании Land Rover намерены разработать и выпустить более компактную вариацию модели Defender.
Somanyhorses 12 марта в 11:05
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
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