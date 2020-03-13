Музыка
Вести.RuКлип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников. Этот клип оказался самым популярным среди работ участников конкурса.
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Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Политика
В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции
«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Общество
Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Общество
Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками
Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Транспорт
РЖД отменит поезда из Москвы в Берлин и Париж
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) отменяет поезда в Берлин и Париж на фоне решения Польши закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Стационары Москвы закрыли для посетителей
Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Общество
Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Армия и оружие
РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе
Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Общество
Турция закрывает авиасообщение с девятью странами ЕС
Воздушные власти Турции приняли решение приостановить до 17 апреля авиасообщение с ФРГ, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, - заявил сегодня министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан.
Армия и оружие
США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot
Политика
Режим повышенной готовности ввели в ЛНР из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 ввели в Луганской народной республике 14 марта.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Авто
В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Авто
Land Rover хочет выпустить уменьшенную вариацию Defender
В британской компании Land Rover намерены разработать и выпустить более компактную вариацию модели Defender.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.