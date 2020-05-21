Музыка

Радио SputnikРадио SputnikКлип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
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с чего всё началось
Клип на песню "Uno" петербургской рейв-группы Little Big признан самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала "Евровидения", сообщается
 на сайте организатора международного музыкального конкурса.
DP.RUвчера в 12:43

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Новый рекорд: пятый клип Little Big набрал свыше 100 миллионов просмотров

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Общество

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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

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Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире

В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
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Авто

Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
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Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

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REGNUM 01:33
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Экономика

«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК вчера в 11:40
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Общество

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REGNUM 02:29
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Происшествия

В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома

Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Авто

Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным

Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
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Кино

Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ

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Экономика

Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год

Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.
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Армия и оружие

Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем

Взгляд.ру 20 мая в 18:35
Экономика

Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
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Общество

Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России

Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
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Политика

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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
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Авто

Renault официально представил обновлённый Kaptur

Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
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Игры

Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере

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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
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Технологии

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков

Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
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Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

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Российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «UNO».
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