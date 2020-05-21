с чего всё началось

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Биатлон Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.

Авто Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова «Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро». 2

Общество Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому. 22

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,3K

Происшествия В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.

Общество Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. 2

Авто Renault официально представил обновлённый Kaptur Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России. 103

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 20

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 7