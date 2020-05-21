Музыка
Радио SputnikКлип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Клип на песню "Uno" петербургской рейв-группы Little Big признан самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала "Евровидения", сообщается на сайте организатора международного музыкального конкурса.DP.RUвчера в 12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Авто
Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова
«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
Автоновости дня вчера в 05:57
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК вчера в 11:40
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня 20 мая в 07:47
Кино
Актер из Уфы получил роль в новом сериале на ТНТ
iReactor 19 мая в 03:17
Экономика
Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год
Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.
Вести.Ru 01:52
Армия и оружие
Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем
Взгляд.ру 20 мая в 18:35
Экономика
Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины предприятий малого и среднего бизнеса - 53% - описали свое нынешнее положение как "катастрофа" или "кризис".
Газета.Ru 02:12
Общество
Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России
Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация.
Известия 00:49
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Авто
Renault официально представил обновлённый Kaptur
Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
Somanyhorses вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 20 мая в 13:15
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков
Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник вчера в 09:19