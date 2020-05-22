Музыка
РИА НовостиКлип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
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Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
РИА Новости вчера в 14:34
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
Наука
Ученые оценили опасность излучения от смартфона
Научный сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева рассказала, о существовании излучения от смартфонов и его опасности.
Gazeta.SPb 22:34
Происшествия
Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена
SakhaPress.ru 21:40
Здоровье
В Самарской области заболеваемость коронавирусом не снижается
Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что заражаемость Covid-19 в Самарской области не то, что бы снижаться, а наоборот идёт рост заболеваемости,только за последние 2 дня 20 и 21 мая было выявлено 172 заболевших, и не исключается тот факт, что в ближайшие дни прирост заболевших будет продолжаться.
Похвистнево-Информ 15:11
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru 08:54
Футбол
Неймар попал на обложку российского GQ с русско-американской моделью
Героями номера стали форвард «ПСЖ» Неймар и русско-американская модель Наталья Барулич, а темой номера стала защита и поддержка своих близких в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 17:28
Общество
Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату
15 мая Вотинцева опубликовала в Facebook свой расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч рублей в месяц.
Ридус 16:29
Здоровье
Повторных заражений пока нет, а легкая форма вполне может перерасти в тяжелую. Амурские врачи рассказали о лечении COVID-19
Амурские врачи, которые работают с COVID-19, отмечают: стабильная легкая или средняя форма может прогрессировать, даже несмотря на курс лечения.
ГТРК Амур 23:15
Технологии
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.
Gazeta.SPb 23:06
Единоборства
Гаджиев: отцу Нурмагомедова в Дагестане 10 дней не оказывали помощь
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, как протекала болезнь отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа в Дагестане.
РИА Новости вчера в 13:18
Политика
США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ 20:53
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов Краснодарского края
Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.
News.ru 16:42
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру 12:05
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России на 5%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников.
ИА Красная Весна 17:24
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
РИА Новости 14:42
Политика
Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
Экономика
Эксперт оценил сроки действия меры о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости 22:54
Гаджеты
На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны
Эксперты сервиса отметили, что в феврале текущего года наибольшим спросом у жителей России пользовались дорогие модели смартфонов.
MobiDevices 05:49
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12