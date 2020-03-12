Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

РБК06:47

Как публика встретила конкурсную песню Little Big для Евровидения

RT на русском08:15

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Snob.ruвчера в 17:00

Омская группа 25/17 выступила на Первом канале

Омск здесь03:11

Песня Uno группы Little Big для «Евровидения» набрала более миллиона просмотров

ТАСС04:07

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости04:50

Little Big решила отдельно раскрутить танец к песне для «Евровидения»

Lenta.ru07:06
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Комментарии

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