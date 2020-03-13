Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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Танцор из клипа Little Big высказался о поездке на Евровидение

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Песня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются?

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Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным среди участников «Евровидения - 2020»

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости04:50

Группа Little Big представила песню для Евровидения

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«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

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