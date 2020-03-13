Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.

Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.

Авто Появилась информация о новой Chevrolet Niva Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.

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Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

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Энергетика «Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне "Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.

Игры Grand Theft Auto V стала самой продаваемой игрой февраля в Англии В феврале 2019 года вышли Kingdom Hearts III, Anthem, Far Cry New Dawn и ремейк Resident Evil 2. Самой продаваемой игрой месяца снова стала Grand Theft Auto V. Показатели продаж боевика Rockstar продолжают расти по сравнению с тем же периодом прошлого года.