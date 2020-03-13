Музыка
РИА НовостиКлип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
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Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Состоялась официальная презентация Redmi Note 9 Pro Max
Общество
Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой
Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
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Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Общество
На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.
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КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Как сообщается на сайте «Газета.ru», чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о вероятной отмене боя против Фергюсона.
Происшествия
В Казахстане зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Казахстане, сообщил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.
Происшествия
В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке
В столице таксист выбросил из машины и ограбил пассажирку за замечание о громкой музыке, пишет РЕН. Вечером 9 марта женщина села в такси.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Экономика
Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу
На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Игры
Grand Theft Auto V стала самой продаваемой игрой февраля в Англии
В феврале 2019 года вышли Kingdom Hearts III, Anthem, Far Cry New Dawn и ремейк Resident Evil 2. Самой продаваемой игрой месяца снова стала Grand Theft Auto V. Показатели продаж боевика Rockstar продолжают расти по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Авто
В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации
Компания Skoda объявила о старте приема заказов на Karoq в базовой комплектации Active.