Музыка

Газета.RuГазета.RuКлип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»

Видео за 19 часов посмотрели более 5 млн раз. Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения". Ролик был опубликован 13 марта на YouTube-канале "Eurovision Song Contest", за 19 часов он набрал более 5,2 млн просмотров.
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Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров

Lenta.ru13:28

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Известия12:23

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости04:50

Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным среди участников «Евровидения - 2020»

ТАСС10:41

Клип Little Big набрал более 5,5 млн просмотров за сутки

Газета.Ru13:51

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

РБК06:47

Виктор Дробыш прокомментировал клип Little Big для Евровидения

RT на русском13:21
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