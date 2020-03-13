Музыка
Газета.RuКлип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»
Видео за 19 часов посмотрели более 5 млн раз. Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения". Ролик был опубликован 13 марта на YouTube-канале "Eurovision Song Contest", за 19 часов он набрал более 5,2 млн просмотров.
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