Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКлип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Песня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются?

Lenta.ru10:46

Танцор из клипа Little Big высказался о поездке на Евровидение

АиФ Санкт-Петербург08:21

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

РБК06:47

Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным среди участников «Евровидения - 2020»

ТАСС10:41

Little Big представили песню и клип для конкурса «Евровидение-2020»

Moi-portal.ru02:36

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости04:50

Стало известно, с какой песней Little Big поедет на «Евровидение-2020»

Областная газетавчера в 22:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:41, Ашберн

Комментарии

Политика

Киев расторг договор на аренду участков с посольством России

Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
Актуальные Новости вчера в 11:41
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Гаджеты

Камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Официальный показ модели Huawei P40 должен состояться на следующей неделе, но в интернете уже распространили данные касательно цен на камерофон.
Актуальные Новости вчера в 11:01
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Экономика

Белоусов: экономике России не грозит рецессия

Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков.
НТВ 11:14
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Экономика

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Лолита выйдет замуж в шестой раз

Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
RuNews24.ru 05:17
Хоккей

Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
ProstoProSport вчера в 16:18
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости 10:31
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
ТАСС 03:06
Космос

Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука 10 марта в 09:03
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Шоу-бизнес

Дочка Алёны Шишковой приняла участие в дефиле на премьере «Троллей»

Среди гостей был Дима Билан, Полина Гагарина, Вика Дайнеко и многие дети знаменитостей. Алиса появилась в необычном образе.
Paparazzi.ru 07:44
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Футбол

«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ

Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Sport.ru 11:13
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Общество

Малышева назвала главный способ защиты от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева назвала главный принцип профилактики коронавируса.
Московский Комсомолец 10:34
Политика

Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.
Lenta.ru 10:42
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Грани.ру 06:49
Авто

Трехдверный Range Rover стал серийным

Лондонская студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр трехдверного Range Rover, получившего название Adventum Coupe.
Motor 04:13
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Общество

Лувр снова закрылся из-за коронавируса

Парижский Лувр снова объявил о закрытии для посещения. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.
News.ru 11:32
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган заявил, что идет на поправку

13 марта Джиган в очередной раз вышел с подписчиками на связь и сделал неожиданное признание, мол, ему уже лучше — и на этот раз без всяких шуток.
Woman.ru 09:32
Общество

PornHub подарил жителям Италии премиум-аккаунты из-за коронавируса

Порносайт PornHub предоставил жителям Италии премиальные аккаунты, после того, как в стране объявили карантин из-за коронавируса COVID-19.
The GEEK 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное