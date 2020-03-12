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РИА НовостиКлип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников. Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
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