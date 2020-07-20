Музыка

RT на русскомRT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

РИА Новости14:32

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

RT на русском14:20

Музыкант из Йошкар-Олы провел двухчасовой онлайн-концерт

ГТРК Марий Эл03:24

Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube-канале «Евровидения»

Газета.Ru13:18

Клип Little Big набрал рекордное число просмотров за всю историю «Евровидения»

ТАСС12:50

«Русские взломали Youtube?»: клип группы Little Big порвал топ Евровидения

ИА Красная Весна13:20

Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

URA.Ru13:40
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

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ТАСС 09:18
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Экономика

Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА.
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Культура

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Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
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Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Кино

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Лос-Анджелес, США, 20 июля 2020, 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
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В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

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Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Политика

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Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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Происшествия

В Еврейской АО суд оштрафовал участника акции в поддержку Фургала

Биробиджан, 21 июля 2020, 06:02 — REGNUM В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
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Армия и оружие

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru 21:34
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Общество

До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье

В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС 05:48
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Политика

Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии

Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
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В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В открытом доступе оказалась персональная информация 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, сообщает ToDay News Ufa.
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
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Армия и оружие

В России создана морская версия 57-мм боевого модуля АУ-220М

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В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей

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Эксперты назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже одного миллиона рублей. На первое место они поставили Hyundai Creta.
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