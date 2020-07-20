Музыка
RT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Экономика
Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА.
Газета.Ru 09:54
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Кино
«Бессмертная гвардия» вошла в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
Лос-Анджелес, США, 20 июля 2020, 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix.
REGNUM 16:03
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
Происшествия
В Еврейской АО суд оштрафовал участника акции в поддержку Фургала
Биробиджан, 21 июля 2020, 06:02 — REGNUM В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 23:02
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Армия и оружие
Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии
В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru 21:34
Общество
До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье
В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.
EastRussia 23:00
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния 21:01
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В открытом доступе оказалась персональная информация 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:01
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом
Эксперты назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже одного миллиона рублей. На первое место они поставили Hyundai Creta.
Вечерняя Москва 22:02