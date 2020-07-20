Музыка
RT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Армия и оружие
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
RT на русском 15:10
Политика
По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах
Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
Newstracker.ru 11:45
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению.
РИА Новости 14:05
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
Территория новостей 08:01
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
Армия и оружие
Армия Хафтара испытала советскую ракету «Термит»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит", сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru 15:04
Происшествия
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
РИА Новости 13:15
Футбол
«Ювентус» обыграет «Лацио» в 34-м туре Серии А 20 июля
Матч 34-го тура Серии А «Ювентус» - «Лацио» начнется в 22:45 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 04:59
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru 18 июля в 07:02
Футбол
«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
Sports.ru 13:24
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Футбол
«Спартак» может уволить Тедеско из-за Олимп - Кубка России
Московский "Спартак" может уволить главного тренера Доменико Тедеско после поражения в полуфинале Олимп - Кубка России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:25
Общество
Петербуржцев оставят без армянских абрикосов из-за Карабаха
Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
Lenta.ru 14:03
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
Игры
У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры
МонаВиста 14:16
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Происшествия
В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке
"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
ТАСС 14:17
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), новая дата пока неизвестна.
ТАСС 15:07