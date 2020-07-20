Музыка

RT на русскомRT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

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Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

URA.Ru13:40

Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube-канале «Евровидения»

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Клип Little Big набрал рекордное число просмотров за всю историю «Евровидения»

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ИА Красная Весна13:20

Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube «Евровидения»

Piter.tv07:36

Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube-канале «Евровидения»

Газета.Ru13:18
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В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

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Общество

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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
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Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

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Аккумуляторы нового поколения для смартфонов разрабатывают ученые

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Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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В Оксфордском университете была создана вакцина от коронавируса, которая уже признана безопасной.
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