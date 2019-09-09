Общество

ВедомостиВедомостиКлип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.
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Клип Тимати и Гуфа «Москва» попал в топ-50 видео с самым большим количеством дизлайков на YouTube

Афиша Daily12:22

Клип Тимати о Москве набрал миллион дизлайков. Кажется, это рекорд

Дождь09:09

Выпущенный накануне выборов клип Тимати и Гуфа о Москве собрал рекордный для российского YouTube миллион дизлайков

Новая газета11:42

Клип Тимати и Гуфа «Москва» набрал миллион дизлайков

News.ru10:43

«Мне не стыдно». Тимати и Гуф ответили на критику клипа «Москва»

Snob.ru05:20

Клип Тимати и Гуфа «Москва» побил рекорд по дизлайкам на YouTube

БИЗНЕС Online10:34

Клип Тимати и Гуфа в поддержку Собянина набрал миллион дизлайков на YouTube

YA62.ru10:46
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Политика

В Улан-Удэ проходит стихийный митинг

Эхо Москвы 14:30
Политика

Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России пройдет в Москве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москве.
РИА Новости 00:16
Политика

Президентом Абхазии избран Рауль Хаджимба

Центральная избирательная комиссия Абхазия приняла окончательное решение, признав избранным президентом республики действующего главу государства Рауля Хаджимбу, сообщил в понедельник журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.
ТАСС 12:04
Авто

Житель Краснодара установил на Lada Priora двухметровые колеса кареты

Житель Краснодара установил на свой автомобиль Lada Priora двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты.
Pravda.Ru 12:43
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor 13:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала вторую беременность

Телеведущая, политик, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак объяснила слухи о своей второй беременности, назвав сведения слухами и дешевым пиаром.
Дни24 00:58
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Общество

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика

В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Футбол

Россия — Казахстан 0:0 (Перерыв)

Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Театры

Александр Сокуров может поставить спектакль для Театра Европы

Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы приглашает кинорежиссера Александра Сокурова принять участие в постановке нового спектакля, премьера которого намечена на будущий сезон.
Культуромания 14:31
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика

Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Общество

Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Общество

В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Наука

Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета

Пациент, которого медики окрестили RDS из соображений конфиденциальности, перенес инсульт, оставивший после себя поражение левого полушария мозга.
Популярная механика 06 сентября в 20:02
Общество

Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика

Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США

Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Футбол

«Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе

«Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.
Чемпионат 13:20
Армия и оружие

Военные наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией

С 9 по 13 сентября военные Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.
Комсомольская правда вчера в 20:25
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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