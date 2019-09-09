Общество
ВедомостиКлип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.
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Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы 14:30
Политика
Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России пройдет в Москве
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москве.
РИА Новости 00:16
Политика
Президентом Абхазии избран Рауль Хаджимба
Центральная избирательная комиссия Абхазия приняла окончательное решение, признав избранным президентом республики действующего главу государства Рауля Хаджимбу, сообщил в понедельник журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.
ТАСС 12:04
Авто
Житель Краснодара установил на Lada Priora двухметровые колеса кареты
Житель Краснодара установил на свой автомобиль Lada Priora двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты.
Pravda.Ru 12:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала вторую беременность
Телеведущая, политик, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак объяснила слухи о своей второй беременности, назвав сведения слухами и дешевым пиаром.
Дни24 00:58
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Футбол
Россия — Казахстан 0:0 (Перерыв)
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Театры
Александр Сокуров может поставить спектакль для Театра Европы
Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы приглашает кинорежиссера Александра Сокурова принять участие в постановке нового спектакля, премьера которого намечена на будущий сезон.
Культуромания 14:31
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Наука
Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета
Пациент, которого медики окрестили RDS из соображений конфиденциальности, перенес инсульт, оставивший после себя поражение левого полушария мозга.
Популярная механика 06 сентября в 20:02
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Футбол
«Вулверхэмптон» хочет купить Кессье в январе
«Вулверхэмптон» вновь проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику «Милана» Франку Кессье, утверждает Sky Sports.
Чемпионат 13:20
Армия и оружие
Военные наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
С 9 по 13 сентября военные Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.
Комсомольская правда вчера в 20:25
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша.
ToDay News Ufa вчера в 21:08