Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

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