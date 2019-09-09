Общество

ВедомостиВедомостиКлип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.
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Клип Тимати и Гуфа «Москва» попал в топ-50 видео с самым большим количеством дизлайков на YouTube

Афиша Daily12:22

Клип Тимати о Москве набрал миллион дизлайков. Кажется, это рекорд

Дождь09:09

Выпущенный накануне выборов клип Тимати и Гуфа о Москве собрал рекордный для российского YouTube миллион дизлайков

Новая газета11:42

Клип Тимати и Гуфа «Москва» набрал миллион дизлайков

News.ru10:43

«Мне не стыдно». Тимати и Гуф ответили на критику клипа «Москва»

Snob.ru05:20

Клип Тимати и Гуфа «Москва» побил рекорд по дизлайкам на YouTube

БИЗНЕС Online10:34

Клип Тимати и Гуфа в поддержку Собянина набрал миллион дизлайков на YouTube

YA62.ru10:46
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Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Политика

Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости 14:48
Армия и оружие

Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»

Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Политика

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Финансы

Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов

Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

REGNUM 00:12
Футбол

Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев

По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Кино

Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика

Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика

Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева

Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Вести.Ru 15:57
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM 09:48
Политика

Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны".
Царьград 15:17
Происшествия

В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие

У берегов Приморья начались испытания «Смерча»

Модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» вышел в залив Петра Великого в Японском море для прохождения очередного этапа ходовых испытаний, пишет «Российская газета».
Профиль 05:39
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Наука

Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей

Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 06:00
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Наука

Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих

Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
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Футбол

Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Единоборства

Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru 16:00
Баскетбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу

Сборная США обыграла команду Бразилии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Sportbox.RU 10:30
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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Тимати
Российский исполнитель
Хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4». Член Совета попечителей Московского Международного Фонда при содействии ЮНЕСКО.
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