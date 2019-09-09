Общество
ВедомостиКлип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.
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Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости 14:48
Армия и оружие
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Футбол
Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева
Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Вести.Ru 15:57
Политика
Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны".
Царьград 15:17
Происшествия
В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
У берегов Приморья начались испытания «Смерча»
Модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» вышел в залив Петра Великого в Японском море для прохождения очередного этапа ходовых испытаний, пишет «Российская газета».
Профиль 05:39
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 06:00
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Наука
Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих
Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Футбол
Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Баскетбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу
Сборная США обыграла команду Бразилии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Sportbox.RU 10:30
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09