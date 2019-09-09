Общество

ВедомостиВедомостиКлип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Клип Тимати и Гуфа «Москва» попал в топ-50 видео с самым большим количеством дизлайков на YouTube

Афиша Daily12:22

Клип Тимати о Москве набрал миллион дизлайков. Кажется, это рекорд

Дождь09:09

Выпущенный накануне выборов клип Тимати и Гуфа о Москве собрал рекордный для российского YouTube миллион дизлайков

Новая газета11:42

Клип Тимати и Гуфа «Москва» набрал миллион дизлайков

News.ru10:43

«Мне не стыдно». Тимати и Гуф ответили на критику клипа «Москва»

Snob.ru05:20

Клип Тимати и Гуфа «Москва» побил рекорд по дизлайкам на YouTube

БИЗНЕС Online10:34

Клип Тимати и Гуфа в поддержку Собянина набрал миллион дизлайков на YouTube

YA62.ru10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Финансы

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ 14:16
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Футбол

Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре

Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.
Спорт день за днем 17:22
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС 20:55
Финансы

Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов

Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Экономика

Авиабилеты подорожали на четверть

Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru 21:46
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva

Автоновости дня 00:55
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет).
РИА Новости 23:10
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Гаджеты

Apple представит новые модели смартфона iPhone

Реальное время 22:21
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Авто

Кроссовер Hyundai Creta получил в России спецверсию Rock Edition

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустила продажи лимитированной серии модели Creta.
Goroday.ru 08:58
Армия и оружие

Помощь так и не пришла. Тяжкий штурм Карпат ради словацких «братушек»

В ответ штабы 1-го и 4-го Украинского фронтов в сжатые сроки провели подготовку и 8-9 сентября начали незапланированную Восточно-Карпатскую наступательную операцию.
Украина.ру 08:00
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru 12:11
Авто

Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3

Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Известия 19:26
Экономика

СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили

Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 22:41
Космос

Три астероида пронеслись на днях мимо Земли

Три астероида прошли мимо нашей планеты вчера, 9 сентября, и сегодня.
AstroNews.ru 22:23
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное