Музыка

RT на русскомRT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»

РИА Новости14:32

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

RT на русском14:20

Музыкант из Йошкар-Олы провел двухчасовой онлайн-концерт

ГТРК Марий Эл03:24

Клип Little Big стал самым просматриваемым на YouTube-канале «Евровидения»

Газета.Ru13:18

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«Русские взломали Youtube?»: клип группы Little Big порвал топ Евровидения

ИА Красная Весна13:20

Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам

URA.Ru13:40
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Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
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В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
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Происшествия

В Дмитрове арестовали мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка

"На попе синяки, на ноге синяки" В Дмитрове 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней, арестовали на два месяца - до 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 11:50
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Армия и оружие

Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
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Армия и оружие

SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
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Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
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В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Напомним, что изначально фильм должны были показать в кино 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
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Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Футбол

Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

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«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
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Экономика

Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
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Историк заявил об украинском происхождении богов

Lenta.ru 19:10
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Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
Известия 17:01
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
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Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
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