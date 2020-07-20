Музыка
RT на русскомКлип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Экономика
В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням
«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Происшествия
В Дмитрове арестовали мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
"На попе синяки, на ноге синяки" В Дмитрове 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней, арестовали на два месяца - до 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 11:50
Армия и оружие
Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи
По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Напомним, что изначально фильм должны были показать в кино 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.
Mockva.ru 17:44
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Экономика
Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
МонаВиста 11:24
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Общество
Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
Известия 17:01
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13