Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения. «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

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