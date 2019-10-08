Общество

Lenta.ruLenta.ruРазработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
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Пользователей имейл будут блокировать за запрещенную в России информацию

РИА Новости15:19

Эксперты и чиновники раскритиковали идею блокировать пользователей email и мессенджеров

Ведомости15:30

Почту удаляют в папку «Запрещенные»

Коммерсантъ15:07

Источник: законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически нереализуем

ТАСС13:39

Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты

Российская газета15:08

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей ряда мессенджеров и e-mail-сервисов

Известия10:15

В Совфеде объяснили проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

RT на русском11:13
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Вести.Ru 03:49
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Происшествия

Экс-начальник колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

Life.ru 11:01
Хоккей

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, крупно переиграв «Локомотив»

Sportbox.RU 14:54
Музыка

Басков презентовал новый клип «Сердце на сердце»

В Сети появился клип на новую песню Николая Баскова «Сердце на сердце», которую он недавно представил на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2019».
Культуромания 12:25
Происшествия

В Германии разбился американский истребитель

В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости 11:46
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Политика

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Единоборства

Фьюри устроил потасовку на реслинг-шоу SmackDown

Британский боксер Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира в тяжелом весе, посетил реслинг-шоу SmackDown от World Wrestling Entertainment.
Sport24.ru 02:47
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке губернатора ХМАО в октябре

Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Правда УрФО вчера в 23:48
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Экономика

Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
УтроNews 10:50
Шоу-бизнес

Коди Симпсон подтвердил роман с Майли Сайрус

Popcake вчера в 02:30
Политика

МИД обвинил США в намеренном препятствовании работы делегаций в ООН

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, высказался о проблеме с невыдачей виз российским дипломатам.
РЕН ТВ 11:53
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Общество

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Известия 14:39
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