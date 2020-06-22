Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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с чего всё началось

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК00:30

Подробнее о событии

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

RT на русском02:57

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Коммерсантъ01:40

Клишас: Поправка, позволяющая Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание от трансфера власти

Эхо Москвы02:02

«Чиновники должны перестать думать о трансфере». Клишас — о поправке об обнулении сроков Путина

Дождь01:54

Клишас объяснил необходимость обнуляющей президентские сроки Путина поправки

Московский Комсомолец01:43

Сенатор Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

URA.Ru02:43

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

РБК00:30
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

Piter.tv вчера в 13:58
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Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе.
Chelny-biz.ru 00:26
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

РИА Новости 00:26
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

Сегодня в Татарстане подтверждено 39 новых случаев коронавируса COVID-19 (вчера было 40 случаев), все контактные.
Республика Татарстан 03:45
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Экономика

Utair отказалась платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Авиакомпания Utair приостановила выплату по 12-летним кредитам, полученным ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.
URA.Ru 04:23
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Политика

Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25
Армия и оружие

Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

ГЛАС.RU вчера в 06:10
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Единоборства

Боксёр, побивший рекорд Мейвезера, завершил карьеру

Чемпионат вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте

Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм вчера в 05:22
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru вчера в 08:00
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Здоровье

Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 04:26
422
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Шоу-бизнес

Комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай

RuNews24.ru вчера в 02:10
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
2K
Общество

Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
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Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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