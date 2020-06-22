Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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с чего всё началось

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК00:30

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Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Коммерсантъ01:40

Сенатор Клишас объяснил поправку о президентских сроках Путина

URA.Ru02:43

Клишас: Поправка, позволяющая Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание от трансфера власти

Эхо Москвы02:02

Клишас объяснил необходимость обнуляющей президентские сроки Путина поправки

Московский Комсомолец01:43

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

RT на русском02:57

Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»

Znak.com00:59

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

РБК00:30
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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