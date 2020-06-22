Политика
RT на русскомКлишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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с чего всё началось
В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.РБК00:30
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Клишас объяснил необходимость обнуляющей президентские сроки Путина поправки
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