Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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с чего всё началось

Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»

В марте во время обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК00:00

Подробнее о событии

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

RT на русском02:57

Сенатор Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

URA.Ru02:43

Клишас: конституционная реформа заставит людей перестать «думать о том, что будет потом»

Znak.com00:59

Клишас объяснил необходимость обнуляющей президентские сроки Путина поправки

Московский Комсомолец01:43

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Коммерсантъ01:40

Клишас: Поправка, позволяющая Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание от трансфера власти

Эхо Москвы02:02

Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

РБК00:30
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Интернет

Приложение для контроля COVID-19 в Германии загрузили почти 10 млн раз

Берлин, 20 июня 2020, 10:59 — REGNUM Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в Германии загружено 9,6 млн раз по состоянию на 19 июня, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Германии.
REGNUM 20 июня в 03:59
Наука

В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19

Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Футбол

«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта

Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
РИА Новости вчера в 12:34
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
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Политика

Песков назвал волнующий Путина вопрос

Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru 20 июня в 10:13
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Происшествия

Чернобыльская зона снова загорелась

Lenta.ru 02:27
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Общество

Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
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Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
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Политика

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
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Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
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Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
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Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
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Скорлупа яиц первых динозавров оказалась мягкой

Недавно палеонтологи обнаружили хорошо сохранившуюся кладку яиц этих динозавров. Находка оказалась первой в таком роде.
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Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови.
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