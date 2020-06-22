Политика
RT на русскомКлишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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с чего всё началось
В марте во время обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.РБК00:00
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Клишас объяснил необходимость обнуляющей президентские сроки Путина поправки
Московский Комсомолец01:43
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Интернет
Приложение для контроля COVID-19 в Германии загрузили почти 10 млн раз
Берлин, 20 июня 2020, 10:59 — REGNUM Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в Германии загружено 9,6 млн раз по состоянию на 19 июня, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Германии.
REGNUM 20 июня в 03:59
Наука
В Британии создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
Лондон, 21 июня 2020, 18:25 — REGNUM Британские учёные развернули национальное тестирование ингалятора с бета-интерфероном в качестве первого средства против COVID-19, которым можно лечиться амбулаторно, а не в условиях стационара.
REGNUM вчера в 11:25
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Чемпионат вчера в 17:55
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика
ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта
Правительство национального согласия Ливии (ПНС), заседающее в столице Триполи, отвергло озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам, и заявило, что субботнее выступление ас-Сиси равноценно объявлению войны.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
Политика
Песков назвал волнующий Путина вопрос
Президента РФ Владимира Путина волнует вопрос доверия к договоренностям с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru 20 июня в 10:13
Происшествия
Чернобыльская зона снова загорелась
Lenta.ru 02:27
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 06:50
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
ГЛАС.RU вчера в 06:10
Экономика
Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru вчера в 01:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Наука
Скорлупа яиц первых динозавров оказалась мягкой
Недавно палеонтологи обнаружили хорошо сохранившуюся кладку яиц этих динозавров. Находка оказалась первой в таком роде.
Дилетант 19 июня в 08:17
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови.
Что происходит 02:13