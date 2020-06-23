Общество

ИзвестияИзвестияКлишас оценил предложение Путина об изменении шкалы НДФЛ

Сенатор добавил, что целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физических лиц оправданно. Ранее в этот же день Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Долгов: корректировка НДФЛ укладывается в предлагаемые поправки в Конституцию

Газета.Ru23 июня в 13:27

Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Чемпионат23 июня в 10:27

Клишас оценил изменение шкалы НДФЛ

News.ru23 июня в 11:30

Путин объявил о введении прогрессивного налога на доходы для богачей

Труд23 июня в 11:30

В Совете Федерации пообещали поддержать отмену плоской шкалы НДФЛ

Говорит Москва23 июня в 11:20

В Госдуме назвали справедливой ставку НДФЛ в 15% для получающих 5 млн руб. в год

ТАСС23 июня в 14:04

Клишас оценил предложение Путина об изменении шкалы НДФЛ

Известия23 июня в 12:34
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Политика

Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
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Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля

Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 05:16
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Авто

Opel представил кроссовер Mokka новой генерации

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Политика

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

РИА Новости 07:10
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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Гаджеты

Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

Деловое.ТВ 08:01
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Общество

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
Футбол

В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса

Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
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Кино

HBO Max вернул «Унесенных ветром» на платформу с пояснением контекста

ТАСС 00:59
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
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Авто

С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
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Футбол

Сёмин призвал Кикнадзе покинуть «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе должен покинуть свой пост.
Нева Спорт 04:26
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Шоу-бизнес

Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

РИА Новости 05:27
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
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Политика

Япония отказалась от размещения американской системы ПРО

KM.ru 02:45
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
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Общество

В Краснодарском крае возобновят работу фитнес-центры

«Предлагаю с 27 июня разрешить работу фитнес-центров без ограничений площади, но только для индивидуальных тренировок, без открытия зон питания и бассейновых зон», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:53
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Путешествия

Туристы рассказали о преимуществах отдыха во время пандемии на

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Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
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Происшествия

Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионству

Vprognoze.ru 02:09
Политика

МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого

МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
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