с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Кино Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.

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Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 327

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 11

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Спорт Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты» Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.

Политика США пообещали помешать Ирану купить российские истребители США намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. 2

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 570

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Общество В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев. 16

Армия и оружие Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.

Хоккей Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Армия и оружие Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске Ни дождь, ни сильный ветер не помешали сегодня проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске.