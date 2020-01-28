После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

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После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

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