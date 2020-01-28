Политика

РБКРБККлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
РИА Новости03:48

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Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

РБК05:11

Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции

Московский Комсомолец05:09

Россиянам пообещали рост благосостояния после принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru04:03

Россиянам посулили рост благосостояния благодаря изменению Конституции

Национальная служба новостей04:33

Клишас рассказал о пользе поправок в Конституцию для благосостояния граждан

News.ru04:47

Поправки к Конституции повысят благосостояние граждан РФ, заявил Клишас

Газета.Ru03:52

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

РИА Новости03:48
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов.
Ведомости 05:06
Общество

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
РБК 03:14
Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Российская газета 01:22
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Здоровье

Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники

Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.
Рамблер 05:02
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Футбол

Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Газета.Ru 04:51
Общество

Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар.
Pravda.Ru 02:23
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш была номинирована в шести номинациях. В итоге ей удалось победить в пяти из них.
Piter.tv вчера в 01:13
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента вчера в 06:20
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Энергетика

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда.
РБК вчера в 02:48
Общество

Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
РБК 05:00
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Происшествия

Россиянин поджег бывшую жену в магазине

Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.
Lenta.ru 05:01
Здоровье

Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае

Все пациенты в других странах заразились в двух случая: при самостоятельных поздках в Ухань, либо же при тесном контакте с недавно вернувшимися из Уханя людьми.
ToDay News Ufa 01:00
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
REGNUM 04:28
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Политика

Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю.
Lenta.ru 03:49
Игры

Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2

В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
REGNUM 26 января в 18:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
РБК 01:00
Общество

Жители России хотят отмечать День Победы иначе

Согласно опросу Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, россияне хотят отмечать праздник Победы с меньшей долей милитаризма и помпезности.
Gazeta.SPb 01:06
Здоровье

Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»

Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
Доктор Питер 04:41
Общество

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Происшествия

В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
Газета.Ru 03:41
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