с чего всё началось

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Происшествия Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Общество Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.

Экономика Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк» На елецкой площадке ОЭЗ предполагается построить завод по производству средств защиты растений, в первую очередь, зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Авто Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Общество В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом «Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Назван еще один способ передачи коронавируса По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.

Экономика Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8% В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Политика Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.