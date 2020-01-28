Политика
РБККлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.РИА Новости03:48
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Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции
Московский Комсомолец05:09
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Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Культура
Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Экономика
Bayer станет резидентом ОЭЗ «Липецк»
На елецкой площадке ОЭЗ предполагается построить завод по производству средств защиты растений, в первую очередь, зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Авто
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Общество
В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом
«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Назван еще один способ передачи коронавируса
По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
Экономика
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
Политика
Заключен первый экспортный контракт на новейшие вертолеты Ми-38Т
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Здоровье
Коронавирус: с подозрением на инфекцию госпитализирован второй житель Саратовской области
В Саратовской области с подозрением на вирусную инфекцию госпитализирован второй человек.
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Происшествия
На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Молло вернулся во Францию
Общество
Китайским туристам закрыли въезд в Россию
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Российский союз туриндустрии, все списки безвизовых групп аннулированы, групповые поездки китайцев в Россию приостановлены.
Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.