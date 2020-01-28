Политика

РБКРБККлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
РИА Новости03:48

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Хасбулатов: Поправки в Конституции РФ жизнь россиян не улучшат!

Национальная служба новостей06:42

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

РИА Новости03:48

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

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Россиянам пообещали рост благосостояния после принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru04:03

Поправки к Конституции повысят благосостояние граждан РФ, заявил Клишас

Газета.Ru03:52

Клишас: благосостояние граждан после поправок в Конституцию быстро увеличится

Коммерсантъ05:40
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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

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Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
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В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
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«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.
RT на русском 06:12
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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Владимир Соловьев заплакал во время эфира

URA.Ru 01:39
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Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

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Мировые цены на нефть снижаются

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Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
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Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
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Заключен первый экспортный контракт на новейшие вертолеты Ми-38Т

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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
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Политика

Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
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Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
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Коронавирус: с подозрением на инфекцию госпитализирован второй житель Саратовской области

В Саратовской области с подозрением на вирусную инфекцию госпитализирован второй человек.
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Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
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На Урале мать постирала младенца в стиральной машине

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Бывший полузащитник «Зенита» Молло вернулся во Францию

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Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
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