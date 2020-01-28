Политика

РБКРБККлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать369
с чего всё началось

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
РИА Новости03:48

Подробнее о событии

Хасбулатов: Поправки в Конституции РФ жизнь россиян не улучшат!

Национальная служба новостей06:42

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

РИА Новости03:48

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

РБК05:11

Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции

Московский Комсомолец05:09

Россиянам пообещали рост благосостояния после принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru04:03

Поправки к Конституции повысят благосостояние граждан РФ, заявил Клишас

Газета.Ru03:52

Клишас: благосостояние граждан после поправок в Конституцию быстро увеличится

Коммерсантъ05:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

В Кремле ответили на три вопроса об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента «предпочел оставить без ответа» вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, чтобы не обсуждать отставку и не предвосхищать ее до появления указа.
URA.Ru вчера в 05:56
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Футбол

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

ИА DixiNews // Новости Москвы 01:24
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Баскетбол

«Милану» разрешили сыграть в траурных повязках в память о Брайанте

РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
Технологии

В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на исследователей из Университетов Мичигана и Аделаиды, опубликована информация об обнаружении новой уязвимости процессоров Intel к атакам хакеров.
ToDay News Ufa 05:09
Теннис

Джокович сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open

ТАСС Спорт 06:41
Футбол

Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:07
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Общество

Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире

Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
Мой город Чебоксары вчера в 02:28
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Общество

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Интерфакс 04:20
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Здоровье

Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса

В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Четвертая Власть 02:33
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Политика

Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»

В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:47
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1

«АвтоВАЗ» выпустил гоночную версию LADA Vesta Sport R1 с доработанной подвеской и форсированным до 175 сил двигателем.
Автоновости дня 01:06
Футбол

Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Газета.Ru 04:51
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение Конституции РФ в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное