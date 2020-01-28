Политика
РБККлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
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После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.РИА Новости03:48
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Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции
Московский Комсомолец05:09
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле ответили на три вопроса об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента «предпочел оставить без ответа» вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, чтобы не обсуждать отставку и не предвосхищать ее до появления указа.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Политика
В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Футбол
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Происшествия
Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок
Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Технологии
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на исследователей из Университетов Мичигана и Аделаиды, опубликована информация об обнаружении новой уязвимости процессоров Intel к атакам хакеров.
Теннис
Джокович сыграет с Федерером в полуфинале Australian Open
Футбол
Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Общество
Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире
Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Общество
В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса
В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Здоровье
Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса
В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Политика
Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»
В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
«АвтоВАЗ» выпустил гоночную версию LADA Vesta Sport R1 с доработанной подвеской и форсированным до 175 сил двигателем.
Футбол
Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»
Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.