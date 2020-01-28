Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние россиян

После принятия поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан страны повысится. Такое мнение высказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, член Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, реальные изменения ситуации будут видны уже за короткое время.
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с чего всё началось

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
РИА Новости03:48

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Хасбулатов: Поправки в Конституции РФ жизнь россиян не улучшат!

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Клишас: благосостояние граждан после поправок в Конституцию быстро увеличится

Коммерсантъ05:40

Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции

Московский Комсомолец05:09

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

РБК05:11

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Lenta.ru04:03

Поправки к Конституции повысят благосостояние граждан РФ, заявил Клишас

Газета.Ru03:52

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

РИА Новости03:48
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