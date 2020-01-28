После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

с чего всё началось

После принятия поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан страны повысится. Такое мнение высказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, член Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, реальные изменения ситуации будут видны уже за короткое время.

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние россиян

Общество Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

Футбол Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита» Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.

Политика Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Общество Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Общество АПК Владимирской области не хватает страхования Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.

Экономика Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.