Политика
Аргументы и ФактыКлишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние россиян
После принятия поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан страны повысится. Такое мнение высказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, член Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, реальные изменения ситуации будут видны уже за короткое время.
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с чего всё началось
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.РИА Новости03:48
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Сенатор Клишас пообещал россиянам рост благосостояния в результате изменения Конституции
Московский Комсомолец05:09
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